Дитину звати Біана. Лікарі зазначили, що стан вагітної – задовільний. Сім'я дівчини проживає в одному з ромських поселень.
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Мати дівчинки каже, що відповідальність за виховання дитини і онука візьме на себе.
Батько не знає про вагітність
Батько майбутньої дитини живе в Києві. Він начебто ще нічого не знає про вагітність.
З Біаною чоловік познайомився, коли її сім'я працювала в Київській області на одному звалищі. Щоправда, не знають також, хто цей чоловік і як його звуть.
У Біани має бути хлопчик
Матір вагітної розповіла, що у них в сім'ї є троє дітей. У Біани ж має народитись хлопчик. Хочуть назвати Олександром.
Біанка сама вирішила народжувати,
– каже її мама.
Робитимуть кесарів розтин
Дівчинка зараз мала б вчитись у 6 класі. Однак поїхала до Києва, тому довелось покинути навчання.
За словами медиків, вагітність протікає нормально. Щоправда, у дитини ще не сформувалася тазово-м'язова система. Тому слід робити кесарів розтин. Ба більше, у Берегівській районній лікарні розповіли, що Біана поступила із загрозою передчасних пологів на 32 тижні вагітності. Тепер її стан стабілізувався.
Поліція відкрила справу
- Біана проживає у селі Гаті на Берегівщині. Лікарі стверджують, що вагітності в 11-річному віці на Закарпатті ще не було. У Берегівській міській раді й у поліції регіону стурбовані.
- Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження, хоч ніхто з родичів дівчинки до них не звертався.