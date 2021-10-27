Ребенка зовут Биана. Врачи отметили, что состояние беременной удовлетворительное. Семья девушки проживает в одном из ромских поселений.

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Мать девочки говорит, что ответственность за воспитание ребенка и внука возьмет на себя.

Отец не знает о беременности

Отец будущего ребенка живет в Киеве. Он вроде еще ничего не знает о беременности.

С Бианой мужчина познакомился, когда ее семья работала в Киевской области на одной свалке. Правда, не знают также, кто этот человек и как его зовут.

У Бианы должен быть мальчик

Мать беременной рассказала, что у них в семье есть трое детей. У Бианы же должен родиться мальчик. Хотят назвать Александром.

Бианка сама решила рожать,

– говорит ее мама.

Будут делать кесарево сечение

Девочка сейчас должна была учиться в 6 классе. Однако поехала в Киев, поэтому пришлось покинуть учебу.

По словам медиков, беременность протекает нормально. Правда, у ребенка еще не сформировалась тазово-мышечная система. Поэтому придется делать кесарево сечение. Более того, в Береговской районной больнице рассказали, что Биана поступила с угрозой преждевременных родов на 32 неделе беременности. Теперь ее состояние стабилизировалось.

Полиция открыла дело

Биана проживает в селе Гати на Береговщине. Врачи утверждают, что беременности в 11-летнем возрасте на Закарпатье еще не было. В Береговском городском совете и в полиции региона обеспокоены.

Правоохранители даже открыли уголовное производство, но никто из родственников девочки к ним не обращался.