Нападение было не первым: появились подробности о покушении на семью в Софиевской Борщаговке

В Софиевской Борщаговке под Киевом неизвестный устроил стрельбу по авто, в котором сидели супруги с ребенком. Это случилось 12 октября. Сейчас полиция рассматривает несколько версий преступления, однако основная – совершение покушения после угроз.

Детали резонансного дела раскрыл глава полиции Киевщины Андрей Небытов. Он отметил, что о них во время допроса рассказали свидетели.

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Следы от пуль на машине пострадавшего / Фото полиции Киевской области

Угрозы поступали давно

По словам Небытова, семья еще полгода назад получала угрозы относительно гражданско-правовых отношений. Речь идет о якобы долге в сумме 100 тысяч долларов.

Пострадавшие указывают на конкретное лицо, с которым у них длительный конфликт уже несколько лет. Когда-то был получен кредит, якобы в сумме 100 тысяч долларов. И именно за эти деньги длительный период времени идут судебные разбирательства,

– рассказал Небытов.

Кроме того, правоохранителям примерно удалось выяснить, из чего стрелял злоумышленник. Это было переделанное оружие.

Злоумышленник стрелял по авто из переделанного оружия / Фото полиции Киевской области

На семью "охотились" давно

Жена пострадавшего сообщила ТСН, что ее муж находится в больнице с тремя огнестрельными ранениями. О причинах нападения женщина говорить не захотела, однако призналась, что оно было уже не первым.

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