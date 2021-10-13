Напад був не першим: з'явилися подробиці про замах на родину в Софіївській Борщагівці

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий влаштував стрілянину по авто, в якому сиділо подружжя з дитиною. Це трапилося 12 жовтня. Наразі поліція розглядає кілька версій злочину, однак основна – скоєння замаху після погроз.

Деталі резонансної справи розкрив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов. Він зауважив, що про них під час допиту розповіли свідки.

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Сліди від куль на машині потерпілого / Фото поліції Київської області

Погрози надходили давно

За словами Нєбитова, родина ще пів року тому отримувала погрози щодо цивільно-правових відносин. Йдеться про нібито борг у сумі 100 тисяч доларів.

Потерпілі вказують на конкретну особу, з якою у них є тривалий конфлікт вже кілька років. Колись був отриманий кредит, начебто в сумі 100 тисяч доларів. І саме за ці гроші тривалий період часу йдуть судові розгляди,

– розповів Нєбитов.

Крім того, правоохоронцям приблизно вдалося з'ясувати, із чого стріляв зловмисник. Це була перероблена зброя.



Зловмисник стріляв по авто з переробленої зброї / Фото поліції Київської області

На сім'ю "полювали" давно

Дружина потерпілого повідомила ТСН, що її чоловік перебуває в лікарні з трьома вогнепальними пораненнями. Про причини нападу жінка говорити не захотіла, однак зізналася, що він був уже не першим.

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