В новом ЖК Киева девушка трижды собиралась прыгать с высоты: жуткое видео 18+

Сразу несколько попыток покончить с собой совершила молодая девушка в ЖК Лебединый в Дарницком районе Киева. За страшной картиной наблюдали жители нескольких новых домов.

Инцидент произошел днем ​​21 сентября на улице Ревуцкого. Девушку, которая собирается прыгать с высоты, увидели прохожие, которые и вызвали полицию и скорую помощь.

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Прибывшие на место происшествия предотвратили трагедию.

Едва держалась руками, но залезала назад

Как отметили очевидцы, девушка несколько раз свешивала ноги с общего балкона и полностью вылезала наружу, держась руками.

Затем она залезала внутрь здания и шла на этаж выше.

В общем участница инцидента осуществила по меньшей мере три попытки самоубийства, но так и не прыгнула.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, им удалось схватить девушку и помешать ей совершить непоправимое. По предварительным данным, ее передали медикам скорой.

Некоторые местные жители отмечают, что поступки девочки могут не быть попыткой самоубийства, поскольку, вероятно, она пыталась снимать видео тиктока.

Смотрите видео с девушкой, которая чуть не упала с высоты в ЖК "Лебединый" (18+):