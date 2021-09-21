У новому ЖК Києва дівчина тричі збиралася стрибати з висоти: моторошне відео 18+

Одразу кілька спроб вкоротити собі віку скоїла молода дівчина у ЖК Лебединий в Дарницькому районі Києва. За страшною картиною спостерігали мешканці кількох нових будинків.

Інцидент стався вдень 21 вересня на вулиці Ревуцького. Дівчину, яка збирається стрибати з висоти, побачили перехожі, які й викликали поліцію та швидку допомогу.

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Правоохоронці, які прибули на місце події, запобігли трагедії.

Ледь трималася руками, але забиралася назад

Як зазначили очевидці, дівчина кілька разів звішувала ноги з загального балкона та повністю вилізала назовні, тримаючись руками.

Потім вона залізала всередину будівлі та йшла на поверх вище.

Загалом учасниця інциденту здійснила щонайменше три спроби самогубства, але так і не стрибнула.

Коли ж на місце події прибули поліцейські, їм вдалося схопити дівчину та завадити їй скоїти непоправне. За попередніми даними, її передали медикам швидкої.

Деякі місцеві жителі зазначають, що вчинки дівчинки можуть не бути спробою самогубства, оскільки, ймовірно, вона намагалася знімати відео для тіктока.

Дивіться відео з дівчиною, яка ледве не впала з висоти у ЖК "Лебединий" (18+):