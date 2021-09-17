Оба хотели ехать первыми: в Киеве мужчина устроил стрельбу из-за дорожного конфликта
Источник:Нацполиция Киева
В Киеве между водителем и пассажиром другого авто возник конфликт. Они не могли договориться, кто из них проедет первым. Вдруг пассажир вытащил пистолет и выстрелил в авто водителя. К счастью, никто не пострадал.
Стрельба произошла на Газопроводной улице 15 сентября. Полицейские открыли уголовное производство из-за инцидента.
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Стрелял, потому что хотел ехать первым
34-летний пассажир поссорился с водителем другого авто на дороге. Сначала они просто спорили, кто проедет первым. Тогда уже между мужчинами возник конфликт.
Мужчины поссорились, потому что оба хотели ехать первыми / Фото Нацполиции Киева
Во время ссоры пассажир вытащил пистолет и выстелил в дверь машины своего оппонента. Водитель вместо этого позвонил в полицию. Когда правоохранители прибыли, то увидели след от пули на легковушке. К счастью, из людей никто не пострадал.
Впоследствии один из них начал стрелять / Фото Нацполиции Киева
Злоумышленник стрелял из травматического пистолета. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Пистолет изъяли и отправили на экспертизу / Фото Нацполиции Киева
Пассажира авто задержали по статье "хулиганство". Сейчас следователи под руководством Подольской окружной прокуратуры готовят задержанному подозрение. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.