Обматерил и выстрелил в живот: в полиции рассказали подробности о разборках в баре на Крещатике
Источник:фейсбук полиции Киева
В одном из ресторанов на улице Крещатик, что в центре Киева, 29-летний молодой человек выстрелил из травматического оружия в живот охраннику. Это случилось 15 октября. Теперь подозреваемому грозит длительное заключение.
В заведение, где прозвучал выстрел, немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и скорая помощь. В конце концов пострадавшего 33-летнего мужчину госпитализировали, а нападавшего задержали с поличным.
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На место происшествия сразу прибыли патрульные экипажи / Фото "Информатора"
Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы / Фото полиции Киева
Спровоцировал конфликт и схватился за оружие
По словам заместителя начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгения Болюбаша, подозреваемый сам спровоцировал конфликт с охранником ресторана. Так, посетитель нецензурно выругался в сторону сотрудника заведения, а затем неожиданно выхватил пистолет и выстрелил мужчине в живот.
Нападавшего задержали прямо на месте преступления / Фото "информатора"
Стрелок может поплатиться семью годами воли
Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту хулиганства. Задержанному парню сообщили о подозрении и посадили под ночной домашний арест. За устроенные разборки ему грозит до семи лет лишения свободы.
Разборки в модном баре
- Инцидент произошел в популярном баре "Диктат".
- Сначала сообщалось, что все началось с драки внутри заведения, которая впоследствии переросла в стрельбу.
- Конфликт там вспыхнул в 1: 40 ночи.
На Крещатике молодой человек выстрелил в живот охраннику ресторана: видео
Текст пуликации полиции Киева:
По факту хулиганских действий в ресторане на столичном Крещатике следователи начали уголовное производство
В заведении питания между посетителем и охранником возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из травматического оружия в живот работника. Злоумышленника полицейские задержали на месте, а пострадавшего медики доставили в больницу.
В полицию Киева поступило сообщение о том, что в заведении питания на улице Крещатик в сотрудника выстрелил неизвестный. Немедленно на место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.
Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, правоохранители выяснили, что травмы 33-летний пострадавший получил во время конфликта с посетителем:
"Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины».
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет заключения.