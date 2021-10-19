Обматюкав і вистрілив у живіт: у поліції розповіли подробиці про розбірки в барі на Хрещатику

В одному з ресторанів на вулиці Хрещатик, що в середмісті Києва, 29-річний молодик вистрілив із травматичної зброї у живіт охоронцю. Це трапилося 15 жовтня. Тепер підозрюваному загрожує тривале ув'язненя.

До закладу, де пролунав постріл, негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та швидка допомога. Зрештою потерпілого 33-річного чоловіка госпіталізували, а нападника затримали на місці злочину.

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На місце події одразу прибули патрульні екіпажі / Фото "Інформатора"



Підозрюваному загрожує до сімох років позбавлення волі / Фото поліції Києва

Спровокував конфлікт і схопився за зброю

За словами заступника начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євгена Болюбаша, підозрюваний сам спровокував конфлікт із охоронцем ресторану. Так, відвідувач нецензурно вилаявся в бік співробітника закладу, а потім зненацька вихопив пістолет і вистрілив чоловіку в живіт.



Нападника затримали просто на місці злочину / Фото "Інформатора"

Стрілець може поплатитися сімома роками волі

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Затриманому хлопцю повідомили про підозру і посадили під нічний домашній арешт. За влаштовані розбірки йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Розбірки у модному барі

Інцидент трапився у популярному барі "Диктат".

Спершу повідомлялося, що все почалося з бійки всередині закладу, яка згодом переросла у стрілянину.

Конфлікт там спалахнув о 1:40 ночі.

На Хрещатику молодик вистрілив у живіт охоронцю ресторану: відео

Текст пулікації поліції Києва:

За фактом хуліганських дій у ресторані на столичному Хрещатику слідчі розпочали кримінальне провадження

У закладі харчування між відвідувачем та охоронцем виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив із травматичної зброї у живіт працівника. Зловмисника поліцейські затримали на місці, а потерпілого медики доправили до лікарні.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у закладі харчування на вулиці Хрещатик у співробітника вистрелив невідомий. Негайно на місце події прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, правоохоронці з’ясували, що травми 33-річний потерпілий отримав під час конфлікту з відвідувачем:

"Незнайомець нецензурно висловлювався у бік охоронця, а після дістав пістолет та вистрелив йому у живіт. Потерпілого доставили до лікарні, а 29-річного правопорушника за скоєння хуліганських дій ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення.