Стрілянина на Хрещатику: у барі в центрі Києва поранили людину

Інцидент трапився в одному з популярних столичних барів "Диктат". На місці події працювали правоохоронці та медики.
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Під час стрілянини на Хрещатику поранили людину
У самісінькому центрі Києва 15 жовтня трапилася бійка. Під час шарпанини один з чоловіків почав стріляти. Інцидент трапився приблизно о 1:40 в будинку на вулиці Хрещатик, 44. Там розміщений бар "Диктат", вхід до якого завжди перебуває під контролем охорони.
За попередньою інформацією, бійка виникла у приміщенні бару. Однак, що стало причиною конфлікту і хто розпочав стрілянину, наразі невідомо. Правоохоронці поки не прокоментували цього інциденту. На місце події приїхали карета швидкої та десяток екіпажів поліції. Медики надали допомогу одному з постраждалих.
У центрі Києва трапилась стрілянина / Фото "Информатор"
Інцидент трапився в барі "Диктат" / Фото "Информатор"
На місце прибув десяток екіпажів поліції / Фото "Информатор"
Внаслідок стрілянини постраждала людина / Фото "Информатор"