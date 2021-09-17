"Отчаянно боролась за жизнь": новые детали об убитой женщине, которая жила в палатке в Киеве

37-летняя уроженка Черниговщины жила в палатке временно, когда была на заработках в Киеве. На самом деле у нее есть свой дом, в котором она жила вместе с отцом.

Погибшая жила в селе Петровка Черниговской области. Постоянной работы у нее не было, поэтому в ягодный сезон продавала на рынке.

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Не было постоянной работы

В СМИ говорят, что женщину звали Оксана. Она была замужем. Долгое время женщина жила на Черниговщине в частном доме вместе с отцом.

С работой у нее тоже не сложилось. Погибшая во время ягодного сезона собирала голубику, чернику, малину и ездила продавать в Киев. Женщина торговала на рынке возле станции метро "Лесная".

В Петровке люди говорят, что женщина жила в палатке, потому что хотела сэкономить и заработать. Говорят, что на Оболони она тоже продавала фрукты и работала кассиром в одном из магазинов.

Купила скутер

Местные рассказывают, что Оксана купила скутер и ездила на нем в Киев. Она – не бездомная. Несмотря на трудности, женщина всегда улыбалась.

Недавно она купила скутер и даже каталась на нем в Киев. Она никакая не бездомная, как уже написали на некоторых сайтах. Несмотря на трудности – не расстраивалась. Смеялась. И отчаянно боролась за нормальную жизнь. Ее у нас очень любили,

– говорят в Петровке.

Староста села также добавила, что Оксана была ее ученицей. Она хорошо училась и всегда много работала.

Женщину жестоко убили

В СМИ говорят, что тело женщины нашли вблизи ресторана "Десант". Ее обнаружил 36-летний киевлянин.

Убийца нанес 6 ножевых ранений: пять – в голову, одно – в шею. Также сообщают, что возле места преступления остались следы застолья. Поэтому предположили, что Оксану убили знакомые люди.

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