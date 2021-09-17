Полицейские и военнослужащие обыскали прилегающие возле места преступления и соседние районы. Об этом рассказал заместитель начальника полиции Киева Андрей Гарастюк 16 сентября.
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Иностранец без места жительства
В убийстве женщины, которая жила в палатке возле воды, подозревали двух мужчин. Один из них оказался 66-летним иностранцем. Мужчина был похож на того, что на фотороботе. Впоследствии его узнал свидетель.
Злоумышленнику за умышленное убийство женщины может грозить до 15 лет лишения свободы. Полицейские обратились в суд, чтобы он выбрал для подозреваемого меру пресечения – содержание под стражей.
У другого мужчины, которого разыскивали, статус свидетеля.
В Киеве нашли злоумышленников, которых разыскивали за убийство женщины: видео Нацполиции Киева
Убийство женщины, жившей в палатке: что известно
- На Оболони убили 37-летнюю уроженку Черниговщины.
- Женщина приехала в Киев на подработку и жила в палатке у реки.
- Погибшую нашли прохожие и сообщили об этом в полицию.
- На камерах видеонаблюдения увидели, что причастных двое.
- Правоохранителям удалось сделать фоторобот с помощью свидетелей.
- Злоумышленников объявили в розыск 6 сентября.