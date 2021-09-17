Полійцейські та військовослужбовці обшукали прилеглі біля місця злочину та сусідні райони. Про це розповів заступник начальника поліції Києва Андрій Гарастюк 16 вересня.

До теми Мешкала в наметі біля річки: розшукують 2 чоловіків, які вбили жінку в Києві

Іноземець без місця проживання

У вбивстві жінки, що мешкала в наметі біля води, підозрювали двох чоловіків. Один із них виявився 66-річним іноземцем. Чоловік був схожий на того, що на фотороботі. Згодом його впізнав свідок.

Зловмиснику за умисне вбивство жінки може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Поліцейські звернулись до суду, що він обрав для підозрюваного запобіжний захід – утримування під вартою.

Інший чоловік, якого розшукували, має статус свідка.

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