Под Киевом мужчина убил собственную мать из-за того, что не дала денег

Полицейские задержали 46-летнего жителя Ирпеня по подозрению в жестоком убийстве собственной матери. Мужчина якобы лишил женщину жизни, когда она отказала ему в деньгах.

Тело убитой 72-летней женщины увидели утром 24 октября ее соседи. Они вызывали правоохранителей.

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Прибывшие на место полицейские выяснили, что потерпевшая умерла не естественной смертью, а из ее жилья исчезли металлический сейф, мобильный телефон и планшет.

Душил и бил по голове

Полицейские установили, что вероятным убийцей может быть сын погибшей.

Правоохранители разыскали злоумышленника и провели обыски в его квартире. Там нашли все вещи, исчезнувшие из квартиры женщины.

Мужчину задержали. Следователем он рассказал, что пришел в гости к матери и потребовал от нее деньги. Когда пенсионерка отказала, он набросился на нее и начал душить и бить по голове.

Когда потерпевшая умерла, злоумышленник забрал у нее ценные вещи и пошел домой.

На данный момент фигуранту дела уже сообщили о подозрении в совершении убийства из-за корыстных мотивов. Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите видео с мужчиной, который убил собственную мать на Киевщине: