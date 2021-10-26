Під Києвом чоловік убив власну матір через те, що не дала грошей
Джерело:поліція Київської області
Поліцейські затримали 46-річного жителя Ірпеня за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері. Чоловік нібито позбавив жінку життя, коли вона відмовила йому в грошах.
Тіло вбитої 72-річної жінки побачили вранці 24 жовтня її сусіди. Вони ж викликали правоохоронців.
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Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що потерпіла померла не природною смертю, а з її житла зникли металевий сейф, мобільний телефон та планшет.
Душив та бив по голові
- Поліцейські встановили, що ймовірним вбивцею може бути син загиблої.
- Правоохоронці розшукали зловмисника та провели обшуки у його квартирі. Там знайшли всі речі, які зникли з квартири жінки.
- Чоловіка затримали. Слідчим він розповів, що прийшов у гості до матері та почав вимагати від неї гроші. Коли ж пенсіонерка відмовила, він накинувся на неї та почав душити й бити по голові.
- Коли потерпіла померла, зловмисник забрав у неї цінні речі та пішов до себе додому.
Наразі фігуранту справи вже повідомили про підозру у скоєнні вбивства з корисливих мотивів. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дивіться відео з чоловіком, який вбив власну матір на Київщині: