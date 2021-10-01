Подозреваемая в жутком убийстве подруги-полицейской предстанет перед судом в Киеве
1 октября 2021 , 22:23Читати новину українською
Источник:пресс-служба полиции Киева
В Дарницкий районный суд направили обвинительный акт в отношении женщины, которую подозревают в хладнокровном убийстве полицейской.
Трагедия случилась еще в марте 2021 года. Жуткое преступление было совершено на проспекте Николая Бажана.
По теме В Киеве нашли мертвой женщину: у нее было полицейское удостоверение
Конфликт закончился кровавой драмой
Согласно заключению расследования, между женщинами возник конфликт. В его разгар подозреваемая ударила полицейскую по голове, а затем нанесла ей 55 ударов ножом. От тяжелых ранений потерпевшая 1983 года рождения скончалась на месте преступления.
Нападавшей грозит пожизненное
Перед судом 38-летняя подозреваемая предстанет за умышленное убийство. Если ее вину докажут, наказанием станет 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.
Дружба ценой в жизнь
- Бездыханное тело женщины с полицейским удостоверением нашли ночью 7 марта. Убитой оказалась Святослава Петрова.
- Вскоре оперативники задержали подозреваемую в страшном убийстве. Ею оказалась подруга жертвы.
- Женщине объявили подозрение, а также назначили психиатрическую экспертизу.
- Убийство якобы произошло на бытовой почве, между женщинами внезапно вспыхнул конфликт.
- Во время избрания меры пресечения подозреваемой ее адвокат утверждали, что у женщины была депрессия. Кроме того, он настаивал на том, что первой физическую силу к его подзащитной якобы применила полицейская.