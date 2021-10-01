Підозрювана у моторошному вбивстві подруги-поліцейської постане перед судом у Києві

До Дарницького районного суду направили обвинувальний акт щодо жінки, яку підозрюють у холоднокровному вбивстві поліцейської.

Трагедія трапилася ще у березні 2021 року. Моторошний злочин було скоєно на проспекті Миколи Бажана.

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Конфлікт закінчився кривавою драмою

Згідно з висновком розслідування, між жінками виник конфлікт. У його розпал підозрювана вдарила поліцейську по голові, а потім завдала їй 55 ударів ножем. Від надважких поранень потерпіла 1983 року народження померла на місці злочину.

Нападниці загрожує довічне

Перед судом 38-річна підозрювана постане за умисне вбивство. Якщо її вину доведуть, покаранням стане 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення.

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