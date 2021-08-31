Полицейские Киева задержали изверга, который насиловал 6-летнего мальчика для создания порно

31 августа 2021 , 16:00
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Источник:

прокуратура Киева

Правоохранители вместе с работниками Европола разоблачили 28-летнего мужчину, который 3 года занимался съемками порно с участием 6-летнего ребенка. Мужчина насиловал сына своей гражданской жены, с которой жил в Киеве.

Правоохранители обратили внимание на изверга благодаря информации от Генерального секретариата Интерпола. Следователи нашли целую серию видео, на которых мужчина насиловал мальчика.

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Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в изнасиловании ребенка, изготовлении, распространении и сбыте детской порнографии с участием несовершеннолетнего лица.

Будет находиться в СИЗО

  • Правоохранители провели обыски в квартире, где жил подозреваемый. На компьютере мужчины нашли видео и фото с порнографическими сценами. Кроме того, запрещенный продукт фигурант производства хранил на собственном электронном ящике.
  • Как выяснили следователи, сексуальные преступления мужчина совершал с 2018 года до фактически момента задержания.
  • После проведения следственных действий злоумышленника задержали.


28-летнего мужчину могут посадить на 10 лет / Фото прокуратуры Киева

Недавно суд избрал ему меру пресечения в виде пребывания под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Если злоумышленника признают виновным в суде, ему грозит от 5 до 10 лет заключения.

Автор: Олексій Чибісов