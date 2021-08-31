Поліцейські Києва затримали нелюда, який ґвалтував 6-річного хлопчика для створення порно

Правоохоронці разом з працівниками Європолу викрили 28-річного чоловіка, який 3 роки займався зйомками порно за участю 6-річної дитини. Чоловік ґвалтував сина своєї цивільної дружини, з якою мешкав у Києві.

Правоохоронці звернули увагу на нелюда завдяки інформації від Генерального секретаріату Інтерполу. Слідчі знайшли цілу серію відео, на яких чоловік ґвалтував хлопчика.

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Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні дитини, виготовленні, розповсюдженні та збуті дитячої порнографії за участі неповнолітньої особи.

Перебуватиме в СІЗО

Правоохоронці провели обшуки у квартирі, де жив підозрюваний. На комп'ютері чоловіка знайшли відео та фото з порнографічними сценами. Крім того, заборонений продукт фігурант провадження зберігав на власній електронній скринці.

Як з'ясували слідчі, сексуальні злочини чоловік скоював з 2018 року до фактично моменту затримання.

Після проведення слідчих дій зловмисника затримали.



28-річного чоловіка можуть посадити на 10 років / Фото прокуратури Києва

Нещодавно суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

Якщо зловмисника визнають винним в суді, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.