Полиция перекрыла мощный канал поставки кокаина в Киев
Источник:прокуратура Киева
Правоохранители разоблачили членов преступной группировки, которые занимались поставкой и сбытом наркотиков в Киеве. Для задержания злоумышленников полицейские провели ряд оперативных закупок.
По данным следствия, 4 мужчин занимались поставкой наркотиков в Киев, а также их распространением в столице. Правоохранители задержали злоумышленников и изъяли у них запрещенные вещества.
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Кроме того, у фигурантов производства нашли немалые суммы.
Могут посадить на 10 лет
- Правоохранители говорят, что члены группировки продали оперативникам наркотики.
- Полицейские задокументировали факты совершения преступления и задержали 4 причастных к сбыту кокаина злоумышленников.
- Деятельность группировки квалифицировали как продажу наркотиков по предварительному сговору группой лиц.
- Во время обысков у фигурантов производства изъяли 150 граммов кокаина, 200 тысяч гривен, 30 тысяч евро и 9 тысяч долларов.
Задержанным уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Сейчас правоохранители решают вопрос по избранию мужчины мер пресечения. Прокуроры потребуют, чтобы их посадили под стражу.
Если суд признает фигурантов дела виновными, им грозит от 6 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.