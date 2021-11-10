Поліція перекрила потужний канал постачання кокаїну до Києва

Правоохоронці викрили членів злочинного угруповання, які займалися постачанням та збутом наркотиків у Києві. Для затримання зловмисників поліцейські провели низку оперативних закупок.

За даними слідства, 4 чоловіків займалися постачанням наркотиків до Києва, а також їх розповсюдженням у столиці. Правоохоронці затримали зловмисників та вилучили у них заборонені речовини.

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Крім того, у фігурантів провадження знайшли чималі суми.

Можуть посадити на 10 років

Правоохоронці кажуть, що члени угруповання продали оперативникам наркотики.

Поліцейські задокументували факти вчинення злочину та затримали 4 причетних до збуту кокаїну зловмисників.

Діяльність угруповання кваліфікували як продаж наркотиків за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у фігурантів провадження вилучили 150 грамів кокаїну, 200 тисяч гривень, 30 тисяч євро та 9 тисяч доларів.

Затриманим вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Наразі правоохоронці вирішують питання з обрання чоловіка запобіжних заходів. Прокурори вимагатимуть, аби їх посадили під варту.

Якщо суд визнає фігурантів справи винними, їм загрожує від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.