Приседала, имитируя порно: блогерша осквернила памятник Независимости в Киеве

В центре Киева блогерша решила снять "оригинальное" видео. На камеру она приседала на фоне монумента Независимости, будто имитируя порно.

Инцидент произошел еще больше года назад, но огласку получил лишь сейчас на фоне неудачной шутки представителя президента Украины Сергея Никифорова с монументом Вашингтона.

Также интересно Пьяный экс-советник министра на улице предлагал интим полицейскому

Детали инцидента

Видео из центра Киева остались у девушки в выбранных рассказах в инстаграме. На кадрах видно, как блогерша приседает на фоне монумента Независимости, имитируя порно, где памятник "исполняет" роль пениса.

В телеграм-канале не указывают имени автора, а ее имя на видео обрезали. Автор заметки, как и комментаторы, сравнивает поступок девушки с фото Никифорова в Вашингтоне.

Шутка Сергея Никифорова в Вашингтоне: коротко о главном