Присідала, імітуючи порно: блогерка осквернила монумент Незалежності в Києві

У центрі Києво блогерка вирішила зняти "оригінальне" відео. На камеру вона присідала на фоні монументу Незалежності, ніби імітуючи порно.

Інцидент трапився ще понад рік тому, але розголосу набув лише зараз на фоні невдалого жарту речника президента України Сергія Никифорова з монументом Вашингтона.

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Деталі інциденту

Відео з центру Києва залишилися у дівчини у вибраних розповідях в інстаграмі. На кадрах видно, як блогерка присідає на фоні монументу Незалежності, імітуючи порно, де пам'ятник "виконує" роль пеніса.

У телеграм-каналі не вказують імені авторки, а її нік на відео обрізали. Автор допису, як і коментатори, порівнює вчинок дівчини з фото Никифорова у Вашингтоні.

Жарт Сергія Никифорова у Вашингтоні: коротко про головне