Присідала, імітуючи порно: блогерка осквернила монумент Незалежності в Києві
4 вересня 2021 , 16:53Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Погляд Приходька"
У центрі Києво блогерка вирішила зняти "оригінальне" відео. На камеру вона присідала на фоні монументу Незалежності, ніби імітуючи порно.
Інцидент трапився ще понад рік тому, але розголосу набув лише зараз на фоні невдалого жарту речника президента України Сергія Никифорова з монументом Вашингтона.
Також цікаво П'яний ексрадник міністра на вулиці пропонував інтим поліцейському
Деталі інциденту
Відео з центру Києва залишилися у дівчини у вибраних розповідях в інстаграмі. На кадрах видно, як блогерка присідає на фоні монументу Незалежності, імітуючи порно, де пам'ятник "виконує" роль пеніса.
У телеграм-каналі не вказують імені авторки, а її нік на відео обрізали. Автор допису, як і коментатори, порівнює вчинок дівчини з фото Никифорова у Вашингтоні.
Жарт Сергія Никифорова у Вашингтоні: коротко про головне
- Під час візиту Володимира Зеленського до США, його прессекретар Сергій Никифоров, який був членом делегації, вирішив сфотографуватися на фоні монумента Вашингтона.
- На одній з опублікованих світлин речник президента з висунутим язиком ніби пальцями тримає монумент на честь першого президента США.
- Користувачі соцмереж не оцінили жарту Никифорова і розкритикували його, адже той "представляє Україну в США".