Відео, на якому чоловік з келихом у руках розповідає поліцейським про свої інтимні бажання, оприлюднили у мережі.

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Ексрадник міністра пропонував поліцейським інтим-послуги

Головний герой ролика – Ростислав Дзундза. Зафіксована на відео ситуація відбувалася ввечері 24 серпня в центрі Києва, недалеко від Європейської площі.

Дзундза у нетверезому стані запропонував правоохоронцям надати їм інтимну послугу. Ті у відповідь попросили його поводитися адекватно. А колишній радник міністра заявив, що любить чоловіків і нічого поганого в цьому немає.

Пропозиції Дзундзи поліцейським: відео "Інформатора" (містить нецензурну лексику, 18+)

Дзундза вже прокоментував відео

Головний герой ролика 1 вересня прокоментував ЗМІ інцидент, заявивши, що він ніяк не пов'язаний з політикою.

Я те відео не бачив і бачити не хочу. Я не маю ніякого стосунку до політичних партій. Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ,

– сказав він.

Свої непристойні слова чоловік пояснив тим, що кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла 18 років, що завгодно. А те, що він був напідпитку на вулиці, пояснив 30-річчям Незалежності України.

"Всі святкували, всі були веселі й могли говорити, що хочуть", – зазначив Дзундза. Він додав, що не бачить у цьому жодних проблем.

Що відомо про Ростислава Дзундзу