Відео, на якому чоловік з келихом у руках розповідає поліцейським про свої інтимні бажання, оприлюднили у мережі.
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Ексрадник міністра пропонував поліцейським інтим-послуги
Головний герой ролика – Ростислав Дзундза. Зафіксована на відео ситуація відбувалася ввечері 24 серпня в центрі Києва, недалеко від Європейської площі.
Дзундза у нетверезому стані запропонував правоохоронцям надати їм інтимну послугу. Ті у відповідь попросили його поводитися адекватно. А колишній радник міністра заявив, що любить чоловіків і нічого поганого в цьому немає.
Пропозиції Дзундзи поліцейським: відео "Інформатора" (містить нецензурну лексику, 18+)
Дзундза вже прокоментував відео
Головний герой ролика 1 вересня прокоментував ЗМІ інцидент, заявивши, що він ніяк не пов'язаний з політикою.
Я те відео не бачив і бачити не хочу. Я не маю ніякого стосунку до політичних партій. Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ,
– сказав він.
Свої непристойні слова чоловік пояснив тим, що кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла 18 років, що завгодно. А те, що він був напідпитку на вулиці, пояснив 30-річчям Незалежності України.
"Всі святкували, всі були веселі й могли говорити, що хочуть", – зазначив Дзундза. Він додав, що не бачить у цьому жодних проблем.
Що відомо про Ростислава Дзундзу
- Він є громадським діячем, очолює організацію "Бюро соціальних та політичних розробок".
- У 2016 – 2017 роках був радником міністра економічного розвитку України.
- У 2012 році балотувався до Верховної Ради від "Радикальної партії" Олега Ляшка, однак не пройшов. А у 2020 намагався стати депутатом Київської міської ради, але також безуспішно.