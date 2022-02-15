Пропала 6 лет назад: в Киеве дочь нашла тело матери на балконе в саркофаге – СМИ
Источник:"Обозреватель"
Киевлянка Оксана Сивак исчезла в январе 2016 года. Ее тело нашла дочь в залитом бетоном саркофаге на балконе.
Инцидент произошел 13 февраля на улице Нежинской. Тогда 29-летняя девушка перед ремонтом решила убрать на балконе и обнаружила страшную находку.
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Что нашли на балконе
Девушка увидела длинный ящик, который имел характерный запах. Она заподозрила, что там может быть тело матери, и сразу же позвонила к правоохранителям.
В квартиру сразу приехали работники ГСЧС, уголовный розыск, следственно-оперативная группа. Они нашли в ящике мумифицированное тело женщины.
Дом, в котором жила умершая / Фото издания "Обозреватель"
"Обозреватель" сообщает, что причина смерти Оксаны Сивак до сих пор неизвестна. Сейчас все ответы ищет судмедэкспертиза. Однако правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства.
В квартире жили люди
По информации издания Обозреватель, Оксана Сивак исчезла в 2016 году, когда ей было 43 года. Сначала сообщали, что она 2 января вышла из дома и не вернулась.
В октябре 1016 года женщину объявили пропавшей без вести. Соседи отметили, что квартира не была пустой. В ней жила мать пропавшей женщины и дочь.
Оксана Сивак находилась в розыске / Скриншот из МВД
Оксана Сивак работала на предприятии, которое производило инструменты и оборудование для измерения, исследования и навигации. Соседи отметили, что общались больше с ее матерью, которая умерла несколько лет назад.