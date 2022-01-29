Деталей правоохранители пока не раскрывают. Известно, что на место трагедии прибыл Андрей Небытов – руководитель полиции Киевщины.

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Также на месте преступления работает уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.

Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги,

– заявил Небытов.

В Днепре бабушку убили за 2 гривны

Прокуратура Днепропетровщины сообщила, что подозреваемый в убийстве пожилой женщины раскрыл мотивы преступления. Мужчина заявил, что совершил это якобы из-за отказа бабушки отдать 2 гривны.

По данным следователей, женщина погибла от полученных травм. Ее более 10 раз ударили по голове.

Лицо жертвы было настолько изуродованным, что личность не могли установить еще несколько дней.

Подозреваемого задержали. Он находится в СИЗО без права внесения залога.

Правоохранители рассказали, что всего несколько недель назад подозреваемый вышел из тюрьмы. Там он отбывал наказание за другое тяжелое преступление.

Сообщение Полиции Киевской области:

Резонансное двойное убийство на Киевщине! Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы.

Информация уточняется, детали потом.