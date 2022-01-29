Деталей правоохранители пока не раскрывают. Известно, что на место трагедии прибыл Андрей Небытов – руководитель полиции Киевщины.
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Также на месте преступления работает уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы.
Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги,
– заявил Небытов.
В Днепре бабушку убили за 2 гривны
- Прокуратура Днепропетровщины сообщила, что подозреваемый в убийстве пожилой женщины раскрыл мотивы преступления. Мужчина заявил, что совершил это якобы из-за отказа бабушки отдать 2 гривны.
- По данным следователей, женщина погибла от полученных травм. Ее более 10 раз ударили по голове.
- Лицо жертвы было настолько изуродованным, что личность не могли установить еще несколько дней.
- Подозреваемого задержали. Он находится в СИЗО без права внесения залога.
- Правоохранители рассказали, что всего несколько недель назад подозреваемый вышел из тюрьмы. Там он отбывал наказание за другое тяжелое преступление.
Сообщение Полиции Киевской области:
Резонансное двойное убийство на Киевщине! Погибли супруги. На месте происшествия начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы.
Информация уточняется, детали потом.