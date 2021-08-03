Пропавшего в Киеве главу "Белорусского дома" Шишова нашли повешенным

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который накануне исчез в Киеве, 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков. Известно, что тело обнаружили неподалеку от дома умершего.

Может быть убийство

Мобильный телефон и личные вещи Шишова изъяли с места происшествия. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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Правоохранители отметили, что будут проверять все версии трагедии, в том числе и возможность убийства, замаскированного под суицид.

Полное видение произошедшего установим после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов,

– подчеркнули в полиции.

По данным "Сегодня" тело белоруса нашли утром недалеко от улицы Бударина.

Правоохранители просят всех, кто знал Шишова, предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональном состоянии, возможных угрозах и тому подобное. Звоните по номерам телефона:

098 734 06 46,

097 963 44 74,

102.

Исчезновение белоруса: детали

Шишов является лидером "Белорусского дома в Украине". 2 августа он, вероятно, пошел на пробежку в Святошинском районе, а после этого не вернулся домой.

По данным "Белсат", за мужчиной следили неизвестные. К Шишову и его девушке несколько раз подходили подозрительные лица и пытались начать разговор.

После исчезновения с телефона белоруса совершили несколько звонков, однако впоследствии уже никто не мог связаться с лидером "Белорусского дома".