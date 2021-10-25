На Соломенке в Киеве 38-летний мужчина изнасиловал женщину

Соломенский районный суд Киева приговорил к 7,5 годам заключения мужчину, которого задержали за изнасилование женщины. Мужчина, как доказали прокуроры и следователи, совершил сексуальное преступление на Машиностроительной улице.

О преступлении правоохранители узнали от самой потерпевшей. Женщина сообщила, что неизвестный силой оттащил ее в безлюдное место, где и изнасиловал.

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Через несколько дней после этого злоумышленника задержали.

Уже сидел за сексуальные преступления

Преступление произошло 7 сентября 2019 года около 3:00 ночи. Мужчина подстерегал женщину возле магазина, куда она зашла.

Нападавший ударил потерпевшую по голове, после чего оттащил в сквер, где и изнасиловал.

После преступления мужчина пошел в магазин, купил там продукты и ушел.

11 сентября злоумышленника задержали. Им оказался уроженец Еревана.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина уже неоднократно совершал подобные преступления. Во время рассмотрения уголовного производства судьи признали его виновным и в очередной раз отправили в тюрьму на 7,5 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу, но до этого момента преступник будет находиться под стражей.