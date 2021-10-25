На Солом'янці у Києві 38-річний чоловік зґвалтував жінку

Солом'янський районний суд Києва засудив до 7,5 років ув'язнення чоловіка, якого затримали за зґвалтування жінки. Чоловік, як довели прокурори та слідчі, скоїв сексуальний злочин на Машинобудівній вулиці.

Про злочин правоохоронці дізналися від самої потерпілої. Жінка повідомила, що невідомий силою відтягнув її у безлюдне місце, де й зґвалтував.

Дивіться також Ґвалтував малолітніх протягом 17 років: у Дніпрі засудили продавця дитячого порно

За кілька днів після цього зловмисника затримали.

Вже сидів за сексуальні злочини

Злочин стався 7 вересня 2019 року близько 3:00 ночі. Чоловік підстерігав дівчинку біля магазину, куди вона зайшла.

Нападник ударив потерпілу по голові, після чого відтягнув до скверу, де й зґвалтував.

Після злочину чоловік пішов до магазину, купив там продукти та пішов.

11 вересня зловмисника затримали. Ним виявився уродженець Єревану.

Під час довудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік вже неодноразово вчиняв подібні злочини. Під час розгляду кримінального провадження судді визнали його винним та у черговий раз відправили до тюрми на 7,5 років.

Вирок ще не вступив у законну силу, але до цього моменту злочинець перебуватиме під вартою.