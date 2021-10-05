На Соломенке в Киеве поймали мужчину, который 5 лет насиловал маленькую дочь сожительницы

37-летнего жителя Киева подозревают в систематическом развращении и многочисленных изнасилованиях 14-летней девочки. Начал совершать сексуальные преступления злоумышленник якобы еще 5 лет назад.

По данным досудебного расследования, мужчина жил с матерью девочки в Соломенском районе Киева. С 9-летнего возраста злоумышленник якобы совершал в отношении девочки развратные действия.

Смотрите также 15 лет и почти 90 преступлений: в Черновцах двух пенсионеров подозревают в изнасиловании детей

Кроме того, отчим систематически вступал с потерпевшей в половую связь.

Могут посадить на 15 лет

Как именно правоохранители узнали о совершении преступлений мужчиной, неизвестно.

Следователи задокументировали, что преступления он совершал с 2016 до 2021 года.

Фигуранта задержали. Ему уже сообщили о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, а также в совершении развратных действий в отношении малолетнего лица, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию и попечительству о нем.

Суд уже избрал для подозреваемого меру пресечения в виде пребывания под стражей. Если при рассмотрении дела по существу мужчину признают виновным, ему грозит до 15 лет заключения.

Досудебное расследование продолжается. Им занимаются следователи Соломенского управления полиции Киева.