На Солом'янці у Києві спіймали чоловіка, який 5 років ґвалтував маленьку доньку співмешканки

37-річного мешканця Києва підозрюють у систематичному розбещенні та численних зґвалтуваннях 14-річної дівчинки. Почав скоювати сексуальні злочини зловмисник нібито ще 5 років тому.

За даними досудового розслідування, чоловік мешкав з матір'ю дівчинки у Солом'янському районі Києва. З 9-річного віку зловмисник буцімто вчиняв щодо дівчинки розпусні дії.

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Крім того, відчим систематично вступав з потерпілою в статевий зв'язок.

Можуть посадити на 15 років

Як саме правоохоронці дізналися про вчинення злочинів чоловіком, невідомо.

Слідчі задокументували, що злочини він вчиняв з 2016 до 2021 року.

Фігуранта затримали. Йому вже повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, а також у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування про неї.

Суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. Якщо під час розгляду справи по суті чоловіка визнають винним, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Досудове розслідування триває. Ним займаються слідчі Солом’янського управління поліції Києва.