На Солом'янці у Києві спіймали чоловіка, який 5 років ґвалтував маленьку доньку співмешканки

5 жовтня 2021 , 22:57
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Джерело:

прокуратура Києва

37-річного мешканця Києва підозрюють у систематичному розбещенні та численних зґвалтуваннях 14-річної дівчинки. Почав скоювати сексуальні злочини зловмисник нібито ще 5 років тому.

За даними досудового розслідування, чоловік мешкав з матір'ю дівчинки у Солом'янському районі Києва. З 9-річного віку зловмисник буцімто вчиняв щодо дівчинки розпусні дії. 

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Крім того, відчим систематично вступав з потерпілою в статевий зв'язок.

Можуть посадити на 15 років

  • Як саме правоохоронці дізналися про вчинення злочинів чоловіком, невідомо.
  • Слідчі задокументували, що злочини він вчиняв з 2016 до 2021 року. 
  • Фігуранта затримали. Йому вже повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, а також у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи, вчинене особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання та піклування про неї.

Суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді перебування під вартою. Якщо під час розгляду справи по суті чоловіка визнають винним, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Досудове розслідування триває. Ним займаються слідчі Солом’янського управління поліції Києва.

Автор: Олексій Чибісов