Среди улицы на Подоле пьяный мужчина открыл огонь в воздух
Источник:полиция Киева
В Киеве посреди улицы мужчина открыл огонь. Он достал пстолет и стал стрелять вверх. К счастью, очевидцы быстро среагировали.
Инцидент произошел на улице Кирилловской в Подольском районе столицы. Прохожие услышали выстрелы и позвонили в полицию.
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К счастью, никто не пострадал. Стражи порядка посмотрели видео с камер наблюдения и допросили фигуранта.
Что известно о стрелке
- Мужчину задержали. Он оказался уроженцем Винницкой области, 1992 года рождения.
- У него забрали стартовый пистолет, а с места происшествия изъяли 9 гильз. Все отправили на экспертизу.
Мужчина был пьяным
Патрульные провели тестирование правонарушителя. В его крови обнаружили 44 промилле алкоголя. Мужчина не мог объяснить, почему открыл огонь.
Ему вручили подозрение по поводу хулиганства. За это предусмотрено до 5 лет тюрьмы.
Мужчина устроил стрельбу в Киеве / Фото Нацполиции
Стрельба на Крещатике
Конфликт со стрельбой произошел ночью 15 октября в одном из ресторанов на улице Крещатик в центре Киева. Посетитель нецензурно выругался в сторону сотрудника заведения, а затем вдруг выхватил пистолет и выстрелил мужчине в живот.
Теперь 29-летнему мужчине грозит 7 лет тюрьмы.