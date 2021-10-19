В заведение, где прозвучал выстрел, немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и скорая помощь. В конце концов пострадавшего 33-летнего мужчину госпитализировали, а нападавшего задержали с поличным.

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На место происшествия сразу прибыли патрульные экипажи / Фото "Информатора"



Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы / Фото полиции Киева

Спровоцировал конфликт и схватился за оружие

По словам заместителя начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгения Болюбаша, подозреваемый сам спровоцировал конфликт с охранником ресторана. Так, посетитель нецензурно выругался в сторону сотрудника заведения, а затем неожиданно выхватил пистолет и выстрелил мужчине в живот.

Нападавшего задержали прямо на месте преступления / Фото "информатора"

Стрелок может поплатиться семью годами воли

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту хулиганства. Задержанному парню сообщили о подозрении и посадили под ночной домашний арест. За устроенные разборки ему грозит до семи лет лишения свободы.

Разборки в модном баре

Инцидент произошел в популярном баре "Диктат".

Сначала сообщалось, что все началось с драки внутри заведения, которая впоследствии переросла в стрельбу.

Конфликт там вспыхнул в 1: 40 ночи.

На Крещатике молодой человек выстрелил в живот охраннику ресторана: видео

Текст пуликации полиции Киева:

По факту хулиганских действий в ресторане на столичном Крещатике следователи начали уголовное производство

В заведении питания между посетителем и охранником возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из травматического оружия в живот работника. Злоумышленника полицейские задержали на месте, а пострадавшего медики доставили в больницу.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что в заведении питания на улице Крещатик в сотрудника выстрелил неизвестный. Немедленно на место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и врачи.

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №4 Шевченковского управления полиции Евгений Болюбаш, правоохранители выяснили, что травмы 33-летний пострадавший получил во время конфликта с посетителем:

"Незнакомец нецензурно выражался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины».

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное злоумышленнику грозит до семи лет заключения.