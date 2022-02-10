Столичный ресторан MRKN обвинили в саботаже языкового закона: что говорят в заведении

В сети в очередной раз разгорелся языковой скандал относительно киевского ресторана MRKN. Пользователи уверены, что заведение саботирует "языковой закон". Однако там это отрицают.

Подробнее об этом журналистам 24 канала рассказали в самом ресторане. Там отметили, что сразу отреагировали на публикацию фейсбук-сообщества "Информационное сопротивление оккупантам".

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Почему возникла огласка

Первым об этом написал работник Института государства и права НАН Андрей Смолий. По его словам, в заведении откровенно саботируют Закон о языке и поддерживают "русский мир" в Украине.

Такого откровенного саботажа законов Украины давно не видел. Реклама – на русском, страницы в соцсетях – на русском. Обслуживание тоже,

– написал Смолий.

Также мужчина добавил, что обратится в необходимые инстанции, чтобы эта ситуация исправилась. Однако неизвестно, действительно ли он это сделал.

Также писали об отсутствии украиноязычного обслуживания в отзывах заведения в google. Пользователи говорили, что в ресторане не обращали внимания на просьбу общаться на украинском.



Комментарии недовольных посетителей / Скриншот kyiv.media

В заведении все отрицают

Согласилась дать комментарий относительно скандала менеджер MRKN Татьяна. Она прежде всего отметила, что информация об обслуживании на русском не соответствует действительности.

Если наш гость говорит на украинском, то официант разговаривает тоже на украинском. Когда гость заходит в ресторан и здоровается, мы понимаем, на каком языке разговаривать,

– рассказала Татьяна.

Она добавила, что это распространяется и на английский, которым тоже работники свободно владеют. Что касается соцсетей, то действительно они у заведения до недавнего времени были русскоязычными.

Однако в заведении почувствовали наплыв недовольных пользователей фейсбука, потому эту ситуацию исправили. Сейчас все рекламные публикации и посты страницы MRKN являются украиноязычными.

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О каком законе идет речь

В Украине с 2019 года действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Сначала он предполагал, что на украинском должны маркировать товары и услуги, говорить в учебных заведениях, в сфере обслуживания и многих других.



Что изначально предусматривал закон о языке / Инфографика 24 канала

Через 2 года в языковой закон внесли изменения. Поэтому теперь печатные издания, театры, музеи и другие учреждения культуры должны перейти на государственный язык. Также издатели должны издавать на украинском по меньшей мере половину своих книг.



Сферы, где украинский язык является обязательным / Инфографика 24 канала