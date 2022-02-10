Столичний ресторан MRKN звинуватили в саботажі мовного закону: що кажуть у закладі

У мережі вкотре розгорівся мовний скандал щодо київського ресторану MRKN. Користувачі впевнені, що заклад саботує "мовний закон". Однак там це заперечують.

Детальніше про це журналістам 24 каналу розповіли в самому ресторані. Там зауважили, що одразу відреагували на публікацію фейсбук-спільноті "Інформаційний опір окупантам".

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Чому виник розголос

Першим про це написав працівник Інституту держави й права НАН Андрій Смолій. За його словами, в закладі відверто саботують Закон про мову та підтримують "русскій мір" в Україні.

Такого відвертого саботажу Законів України давно не бачив. Реклама – російською, сторінки в соцмережах – російською. Обслуговування також,

– написав Смолій.

Також чоловік додав, що звернеться до необхідних інстанцій, щоб ця ситуація виправилася. Проте невідомо, чи справді він це зробив.

Також писали про відсутність україномовного обслуговування у відгуках закладу в google. Користувачі казали, що в ресторані не зважали на прохання спілкуватися українською.



Коментарі невдоволених відвідувачів / Скриншот kyiv.media

В закладі все заперечують

Погодилася дати коментар щодо скандалу менеджерка MRKN Тетяна. Вона передусім зауважила, що інформація про обслуговування російською не відповідає дійсності.

Якщо наш гість говорить українською, то офіціант розмовляє теж українською. Коли гість заходить до ресторану та вітається, ми розуміємо, якою мовою розмовляти,

– розповіла Тетяна.

Вона додала, що це поширюється й на англійську, якою теж працівники вільно володіють. Щодо соцмереж, то справді вони в закладу донедавна були російськомовні.

Проте в закладі відчули наплив невдоволених користувачів фейсбуку, тому цю ситуацію виправили. Наразі всі рекламні публікації та пости сторінки MRKN є україномовними.

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Про який закон мовиться

В Україні від 2019 року діє закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Спершу він передбачав, що українською змушені говорити у закладах освіти, маркуванні товарів і послуг, обслуговуванні та багатьох інших сферах.



Що спочатку передбачав закон про мову / Інфографіка 24 каналу

Через 2 роки до мовного закону внесли зміни. Тому тепер друковані видання, театри, музеї та інші заклади культури мають перейти на державну мову. Також видавці повинні видавати українською щонайменше половину своїх книг.



Сфери, де українська мова є обов'язковою / Інфографіка 24 каналу