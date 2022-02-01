Вдень 1 лютого під Кабмін вийшли близько 50 людей. Організаторами цієї акції протесту виступили активісти спільноти "Мова об'єднує".

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Що вимагали учасники протесту

Демонстранти хотіли домогтися, аби усі органи виконавчої влади привели свої нормативно-правові акти у відповідність із законом про мову.

Також вимагали забезпечити невідкладне скасування Держагентством з питань кіно прокатних посвідчень для всіх фільмів і серіалів, які всупереч закону демонструються російською.



Акцію провели під стінами Кабміну / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



"За ТБ – українською" / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Порядок забезпечувала поліція діалогу / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)

На акцію прийшов "Путін"

Один з активістів прийшов на акцію із маскою, на якій був зображений російський президент Володимир Путін. "Очільник Кремля" сидів на стільці, а у руках тримав макет телевізійного пульта. Він вдавав, що перемикає канали – саме на ті фільми та серіали, які транслюють російською мовою.

Життя прекрасне, коли бачу такі серіали, які розказують нам про любов, дружбу між нашими між сім'ями, між росіянами і братами нашими меншими,

– підкреслював активіст.



"Путін" та його "пульт" / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Активіст одів маску із зображенням президента Росії / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



"Особистий пульт Путіна" / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)

На акцію прийшов активіст у масці з обличчям Путіна: дивіться відео 24 каналу

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