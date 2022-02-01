Днем 1 февраля под Кабмин вышли около 50 человек. Организаторами этой акции протеста выступили активисты сообщества "Мова об'єднує".

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Что требовали протестующие

Демонстранты хотели добиться, чтобы все органы исполнительной власти привели свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом о языке.

Также требовали обеспечить неотложную отмену Госагентством по вопросам кинопрокатных удостоверений для всех фильмов и сериалов, которые вопреки закону демонстрируются на русском.



Акцию провели под стенами Кабмина / Фото 24 канала (Валентины Полищук)



"За ТВ-на украинском " / Фото 24 канала (Валентины Полищук)



Порядок обеспечивала полиция диалога / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

На акцию пришел "Путин"

Один из активистов пришел на акцию с маской, на которой был изображен российский президент Владимир Путин. "Глава Кремля" сидел на стуле, а в руках держал макет телевизионного пульта. Он делал вид, что переключает каналы – именно на те фильмы и сериалы, которые транслируют на русском языке.

Жизнь прекрасна, когда вижу такие сериалы, которые рассказывают нам о любви, дружбе между нашими семьями, между россиянами и братьями нашими меньшими,

– подчеркивал активист.



"Путин" и его "пульт" / Фото 24 канала (Валентины Полищук)



Активист надел маску с изображением президента России / Фото 24 канала (Валентины Полищук)​



"Личный пульт Путина" / Фото 24 канала (Валентины Полищук)

На акцию пришел активист в маске с лицом Путина: смотрите видео 24 канала

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