Что предполагают новые изменения и кого могут наказать штрафом – рассказываем дальше.

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Что меняют нормы закона о языке

Теперь русскоязычные печатные СМИ теперь смогут распространяться на территории страны, если "одновременно будет издаваться тираж этого издания на государственном языке". В то же время есть важное условие.

Версии на разных языках должны издаваться в один день под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати,

– говорится в тексте закона.

Для перехода на государственный язык у газет и журналов было более 2,5 лет от принятия закона. Теперь за нарушение будут штрафовать.

Как будут наказывать нарушителей

За соблюдением требований закона будут следить в Офисе уполномоченного по защите государственного языка. Как рассказала в комментарии "Радио Свобода" медиа-юрист Людмила Панкратова, нарушителям придется платить большие суммы штрафов.

За первый случай нарушения предусматривается штраф от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 января 2022 года в части квалификации административных или уголовных правонарушений составляет 1240,5 гривен – 24 канал), если такое нарушение зафиксируют в течение года второй раз, штраф растет до 700 необлагаемых налогом минимум

– объяснила Панкратова.

Обратите внимание! Такие нормы закона не будут распространяться на печатные СМИ, издаваемые на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском или другом официальном языке Евросоюза до 16 июля 2024 года.

Отметим, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Он вступил в силу 16 июля того же года.

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