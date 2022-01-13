Сколько заплатит телеканал-нарушитель

Соответствующее решение одобрил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это происходило во время заседания в видеорежиме 13 января.

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Телеканалу придется оплатить штраф в размере 2 800 гривен. Все потому, что в эфире показали французский фильм "Дом", который был озвучен не на украинском, а на русском языке.

К тому же лицензиат не имел прав на показ этой ленты. Также Нацсовет зафиксировал несоответствия программной концепции вещания.

Что известно о ТРК "Вежа" На сайте телеканала указано, что медиакомпания состоит из FM и интернет-радиостанции, кабельного телевидения, интернет-телевидения, вебресурса и рекламного агентства.

Источник: На сайте телеканала указано, что медиакомпания состоит из FM и интернет-радиостанции, кабельного телевидения, интернет-телевидения, вебресурса и рекламного агентства.Источник: сайт телеканала​

В Украине ужесточат требования к русскоязычным газетам и журналам

С 16 января 2022 года вступят в действие нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Они предусматривают требование для русскоязычных печатных изданий дублировать материалы еще и на украинском.

Обе версии издания должны быть одинаковыми по названию, объему и содержанию. Также их должны выдавать в один и тот же день.

Заметим, до 16 июля 2024 года требования не будут распространять на СМИ, которые вещают исключительно на крымскотатарском языке и других языках коренных народов, а также на английском языке.

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