Стрельба в центре Киева: в полиции рассказали детали конфликта

В Киеве на улице Владимирской 2 февраля произошла стрельба. В результате инцидента 2 человека попали в больницу, а 14 – в отделение полиции.

По информации правоохранителей, все пострадавшие получили травмы в результате драки. В настоящее время врачи оказывают им медицинскую помощь, сообщает 24 канал.

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В центре Киева произошла стрельба

Киевские правоохранители 2 февраля получили сообщение о драке и стрельбе недалеко от финансового учреждения на улице Владимирской. На место происшествия немедленно выехали спецназовцы, патрульные и следственно-оперативная группа.

Старший инспектор отдела мониторинга Шевченковского управления полиции Анна Зубрева рассказала, что конфликт произошел между активистами и сотрудниками финучреждения. Один из его участников произвел несколько выстрелов. Однако пока неизвестно был это активист или охранник.

В результате конфликта в больницу доставили 2 человека. Кроме того, в Шевченковское отделение полиции доставили 14 человек. В настоящее время с ними работают правоохранители и проводят первоочередные следственные действия,

– отметила правоохранитель.

По ее словам, пострадавшие получили травмы именно в результате драки. От стрельбы якобы никто не пострадал.

Стрелял один из участников драки / Фото полиции Киева

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – до 4 лет за решеткой. В настоящее время в финансовом учреждении проводят следственные действия. Правоохранители пытаются установить все причины и обстоятельства инцидента.

По данным местных телеграм-каналов, стрельба произошла возле обменного пункта криптовалют, в котором якобы проводят операции по финансированию ОРДЛО. Именно поэтому 2 февраля активисты пришли к нему в третий раз.