По словам Маймана, который является руководителем ОО "Союз участников АТО", активисты пришли в обменный пункт в центре Киева, поскольку имеют информацию о финансировании с его помощью оккупированных территорий, сообщает 24 канал. Целью акции было разобраться в деятельности обменника, но на пути у гостей стали вооруженные охранники.

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В результате конфликта произошла драка, во время которой прозвучал выстрел.

Якобы ранили в живот из ружья 12 калибра

Майман утверждает, что в обменном пункте якобы переводят средства на финансирование терроризма.

Охрана якобы применила оружие, попав в живот Алексею Сердюку.

Стреляли, по словам ветерана, из помпового ружья 12 калибра.

С места происшествия раненого в тяжелом состоянии увезли в 17 клиническую больницу.

Смотрите видео комментария Михаила Маймана о стрельбе в Киеве:

В полиции все опровергают

В комментарии 24 каналу в полиции Киева рассказали, что никаких травмированных с огнестрельными ранениями в результате инцидента не было. Правоохранители говорят, что стрелял на самом деле именно кто-то из активистов во время столкновения с охранниками. После этого на улицу выбежал еще один мужчина с карабином, который оружие якобы не применял.

В результате инцидента, как выяснили следователи, травмировались двое мужчин, однако повреждения они получили именно во время драки. О состоянии госпитализированных в полиции пока не сообщили.