Стрелял "по хохлах": полиция задержала поклонника России в Киеве
1 августа 2021 , 17:37Читати новину українською
Источник:Полиция Киева
На Оболони задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим. Во время своих действий злоумышленник говорил, что стреляет "по хохлах за Россию-матушку".
Когда видео стрельбы обнародовали в сети, правоохранители установили местонахождение мужчины. Нарушителя задержали.
Кстати "По хохлах, за Россию-матушку": в Киеве мужчина устроил стрельбу из окна – видео 18+
Что известно о стрелке
- Мужчина – уроженец Донецкой области, 1998 года рождения.
- Ранее не был судим.
Во время обысков у него изъяли пистолет "Флобер", с которого, вероятно, он и стрелял.
Полиция открыла дело о хулиганстве и нарушении равноправия граждан. Мужчине готовятся вручить подозрение. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Стрельба на Оболони
- Стрельбу мужчина устроил 31 июля. Он комментировал, что якобы "стреляет по хохлах", а также говорил "надеюсь, попал".
- Затем он начал оправдываться и утверждал, что это была шутка.
В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна: смотрите видео 18+ (присутствует брань)