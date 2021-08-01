Стрелял "по хохлах": полиция задержала поклонника России в Киеве

На Оболони задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим. Во время своих действий злоумышленник говорил, что стреляет "по хохлах за Россию-матушку".

Когда видео стрельбы обнародовали в сети, правоохранители установили местонахождение мужчины. Нарушителя задержали.

Кстати "По хохлах, за Россию-матушку": в Киеве мужчина устроил стрельбу из окна – видео 18+

Что известно о стрелке

Мужчина – уроженец Донецкой области, 1998 года рождения.

Ранее не был судим.

Во время обысков у него изъяли пистолет "Флобер", с которого, вероятно, он и стрелял.

Полиция открыла дело о хулиганстве и нарушении равноправия граждан. Мужчине готовятся вручить подозрение. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Стрельба на Оболони

Стрельбу мужчина устроил 31 июля. Он комментировал, что якобы "стреляет по хохлах", а также говорил "надеюсь, попал".

Затем он начал оправдываться и утверждал, что это была шутка.

В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна: смотрите видео 18+ (присутствует брань)