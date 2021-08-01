Стріляв "по хохлах": поліція затримала прихильника Росії у Києві

На Оболоні затримали чоловіка, який стріляв з вікна по перехожих. Під час своїх дій зловмисник говорив, що стріляє "по хохлах за Росію-матушку".

Коли відео стрілянини оприлюднили в мережі, правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка. Порушника затримали.

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Що відомо про стрільця

Чоловік – уродженець Донеччини, 1998 року народження.

Раніше не був судимий.

Під час обшуків у нього вилучили револьвер "Флобер", із якого, ймовірно, він і стріляв.

Поліція відкрила справу щодо хуліганства та порушення рівноправності громадян. Чоловіку готуються вручити підозру. Йому загрожує до 7 років в'язниці.

Стрілянина на Оболоні

Стрілянину чоловік влаштував 31 липня. Він коментував, що начебто "стріляє по хохлах", а також говорив "сподіваюсь, влучив".

Потім він почав виправдовувався та стверджував, мовляв, це був жарт.

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