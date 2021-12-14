Стрелял по людям: под Киевом силовики штурмом взяли квартиру с вооруженным мужчиной

В Вишневом Киевской области 14 декабря неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в сторону людей. После этого он закрылся в одной из квартир многоэтажки.

Мужчина открыл огонь около 12 часов. Правоохранители немедленно начали спецоперацию и штурмом взяли квартиру, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Читайте также Стреляли и резали друг друга: в Кривом Роге иностранцы устроили кровавые "разборки"

Что известно о стрельбе

Злоумышленника задержали. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, а также какие мотивы были у стрелка. Полицейские обещают рассказать обо всех деталях позднее.

Смотрите видео, как силовики штурмовали квартиру:



Силовики задержали мужчину / Фото из фейсбука Андрея Небитова

На Оболони мужчина стрелял среди улицы

В Оболонском районе Киева в начале ноября задержали 33-летнего мужчину, устроившего стрельбу прямо среди улицы. Опасной проделкой он изрядно испугал прохожих.

Мужчина трижды выстрелил в воздух и дважды – в землю. За хулиганство его могут упечь в тюрьму на 7 лет.

Текст поста Андрея Небитова:

Внимание! Только что состоялась спецоперация по задержанию вооруженного злоумышленника в Вишневом.

Сегодня в 12:00 неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры. Злоумышленник задержан.

Подробности позднее.