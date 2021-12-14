Стріляв по людях: під Києвом силовики штурмували квартиру з озброєним чоловіком

У Вишневому, що на Київщині, 14 грудня невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік людей. Після цього він зачинився в одній із квартир багатоповерхівки.

Чоловік відкрив вогонь близько 12:00. Правоохоронці негайно почали спецоперацію та штурмом взяли квартиру, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Що відомо про стрілянину

Зловмисника затримали. Наразі невідомо, чи є постраждалі, а також, які мотиви були у стрільця. Поліцейські обіцяють розповісти про всі деталі згодом.

Дивіться відео, як силовики штурмували квартиру:



Силовики затримали чоловіка / Фото з фейсбуку Андрія Нєбитова

На Оболоні чоловік стріляв серед вулиці

В Оболонському районі Києва на початку листопада затримали 33-річного чоловіка, який влаштував стрілянину просто серед вулиці. Небезпечною витівкою він неабияк налякав перехожих.

Чоловік тричі вистрілив у повітря і двічі – в землю. За хуліганство його можуть ув'язнити на 7 років.

Текст поста Андрія Нєбитова:

Увага! Щойно відбулась спецоперація із затримання озброєного зловмисника у Вишневому.

Сьогодні о 12:00 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки. Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири. Зловмисника затримано.

Деталі згодом.