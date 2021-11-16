На Святошино возле суда расстреляли мужчину: он тяжело ранен

В Киеве на улице Мельниченко (Святошинский район) среди улицы неизвестный расстрелял мужчину. Пострадавший получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Инцидент произошел днем 16 ноября.

Люди, которые вызвали правоохранителей, успели увидеть, что злоумышленник открыл огонь из машины. По информации Magnolia TV, стрельбу он устроил у здания Киево-Святошинского районного суда.

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Для задержания злоумышленника в городе ввели полицейскую спецоперацию / Фото с телеграм-канала "Типичного Киева"

Стрелок скрылся с места происшествия

Чтобы задержать нападавшего, в Киеве ввели специальную полицейскую операцию.

На улицу Мельниченко приехала карета скорой помощи, следователи, а также экипажи патрульной полиции.

Правоохранители получили задание остановить машину разыскиваемого и задержать его.

В конце концов вероятного злоумышленника все же поймали под Киевом.

По информации на телеграм-канала Патрульной полиции Киевской области , инспекторы села Чайки задержали подозреваемого за рулем Audi на улице Шалимова в селе Софиевская Борщаговка.



Задержать предполагаемого стрелка полиции удалось под Киевом / Фото с телеграм-канала "Типичный Киев"

Что известно о раненом

В пострадавшего мужчину попало 4-5 пуль, пишет телеграм-канал "Типичный Киев". Он – в тяжелом состоянии, за его жизнь борются хирурги. Выяснилось, что огонь открыли по ранее судимому 42-летнему гражданину Грузии.



На место стрельбы приехали медики, следователи и патрульные / Фото с телеграм-канала "Киев сейчас"



Audi предполагаемого стрелка остановили в селе Софиевская Борщаговка / Фото Патрульной полиции Киевской области​



Мужчина, которого подозревают в ранении 42-летнего иностранца / Фото Патрульной полиции Киевской области

В Святошино на улице расстреляли мужчину: видео

В Киеве ввели полицейскую спецоперацию для перехвата стрелка: видео​

Стрельба в Боярке: еще один инцидент с разборками

В городе Боярка Киевской области 6 ноября нетрезвый 33-летний злоумышленник выстрелил из пневматического пистолета в грудь 25-летнему незнакомцу. Так мужчина решил разрешить внезапный конфликт, возникший между ними.