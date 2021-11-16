На Святошино біля суду розстріляли чоловіка: його важко поранено
Джерело:сайт поліції Києва
У Києві на вулиці Мельниченка (Святошинський район) серед вулиці невідомий розстріляв чоловіка. Потерпілий зазнав важких поранень і був госпіталізований. Інцидент трапився вдень 16 листопада.
Люди, які викликали правоохоронців, встигли побачити, що зловмисник відкрив вогонь з автівки. За інформацією Magnolia TV, стрілянину він влаштував біля будівлі Києво-Святошинського районного суду.
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Для затримання зловмисника в місті ввели поліцейську спецоперацію / Фото з телеграм-каналу "Типового Києва"
Стрілець утік з місця події
- Аби затримати нападника, у Києві ввели спеціальну поліцейську операцію.
- На вулицю Мельниченка приїхала карета швидкої допомоги, слідчі, а також екіпажі патрульної поліції.
- Правоохоронці отримали завдання зупинити автівку розшукуваного та затримати його.
- Зрештою імовірного зловмисника таки спіймали під Києвом.
Затримати імовірного стрільця поліції вдалося під Києвом / Фото з телеграм-каналу "Типовий Київ"
Що відомо про пораненого
У потерпілого чоловіка влучило 4 – 5 куль, пише телеграм-канал "Типовий Київ". Він – у важкому стані, за його життя борються хірурги. З'ясувалося, що вогонь відкрили по раніше судимому 42-річному громадянину Грузії.
На місце стрілянини приїхали медики, слідчі та патрульні / Фото з телеграм-каналу "Киев сейчас"
Audi імовірного стрільця зупинили у селі Софіївська Борщагівка / Фото Патрульної поліції Київської області
Чоловік, якого підозрюють в пораненні 42-річного іноземця / Фото Патрульної поліції Київської області
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