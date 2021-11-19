Убил и выбросил ноги в мусорник на Дружбы Народов: в полиции раскрыли детали жуткой расправы

Столичные правоохранители объявили о подозрении мужчине, который может быть причастен к страшному убийству с четвертованием на бульваре Дружбы народов. Вскоре его должны взять под стражу. Детали кровавой расправы стали известны 19 ноября.

Начальник полиции Киева Иван Выговский, рассказал, что жертва жуткого убийства погиб в результате бытового конфликта.

К теме На бульваре Дружбы народов нашли ноги: кадры с места кровавого инцидента



Полиция задержала подозреваемого через несколько часов после обнаружения частей тела / Фото полиции Киева

Трагедия не обошлась без алкоголя

Оказалось, что 32-летний подозреваемый выпивал в квартире 42-летнего погибшего.

Между мужчинами возник конфликт, и молодой человек убил владельца дома.

С его телом он пробыл примерно сутки, а потом решил избавиться от улик преступления.

Для этого он приобрел ручную пилу по металлу, в ванной комнате расчленил тело и за несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома,

– рассказал Выговский.

Со свободой придется попрощаться надолго

В конце концов задержанному объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Подозреваемого могут упечь в тюрьму на 15 лет / Фото полиции Киева

Что известно о подозреваемом

По информации в медиа, подозреваемым в жестоком убийстве является уроженец ныне оккупированного города Горловка – 32-летний Владимир В.

Выйти на его след полиции помог неравнодушный киевлянин. Он сообщил правоохранителям, что разыскиваемый находится в квартире на улице Тростянецкой. Именно там наряд и задержал злоумышленника.

Полиция объявила о подозрении мужчине, который может быть причастен к убийству с расчленением: видео