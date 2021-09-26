"Вырубил с одного удара": в Киеве избили уличного певца Денчика

В Киеве неизвестные напали на уличного музыканта Денчика и избили его. Перед этим парню угрожали из-за исполнения песен российского исполнителя Моргенштерна.

Инцидент произошел на улице Киева в ночь с 25 на 26 сентября. Об этом сообщили очевидцы в сети.

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В Киеве неизвестные избили уличного певца Денчика

Вырубил Денчика с одного удара,

– говорят очевидцы на видео.

Заметно, что на тротуаре лежит парень без сознания. Он очень похож на уличного певца Денчика. Настоящее имя парня – Денис Опара.

На видео слышны разговоры, что парню вызвали скорую помощь.

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Кстати, в марте 2021 года неизвестные уже угрожали певцу, ведь он пел на улице песни российского рэпера Моргенштерна. Тогда неизвестные назвались праворадикалами и заявили, что музыканту нельзя петь эти песни. Они сказали, что это "вырождает нацию, а сам Моргенштерн – москаль". Впоследствии заставили парня поклясться, что этого больше не повторится и надавали тумаков.

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