"Вирубав з одного удару": у Києві побили вуличного співака Денчика
Джерело:тікток duriny_
У Києві невідомі напали на вуличного музиканта Денчика та побили його. Перед цим хлопцю погрожували через виконання пісень російського виконавця Моргенштерна.
Інцидент трапився на вулиці Києва у ніч з 25 на 26 вересня. Про це повідомили очевидці у мережі.
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У Києві невідомі побили вуличного співака Денчика
Вирубив Денчика з одного удару,
– говорять очевидці на відео.
Помітно, що на тротуарі лежить хлопець без свідомості. Він дуже схожий на вуличного співака Денчика. Справжнє ім'я хлопця – Денис Опара.
На відео чутно розмови, що хлопцю викликали швидку допомогу.
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До речі, у березні 2021 року невідомі вже погрожували співаку, адже він співав на вулиці пісні російського репера Моргенштерна. Тоді невідомі назвалися праворадикалами і заявили, що музиканту не можна співати ці пісні. Вони сказали, що це "вироджає націю, а сам Моргенштерн – москаль". Згодом змусили хлопця присягнутися, що цього більше не повториться та надавали стусанів.
Що відомо про постраждалого Денчика
- Співак Денчик відомий у тіктоці та інстаграмі. Він співає пісні переважно на вулиці.
- Сам хлопець родом з Харкова. Там він також виступав на вулицях та біля метро.
- Згодом він переїхав у Київ, де з ним й трапився прикрий інцидент. Наразі про його стан нічого не відомо.