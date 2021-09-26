"Вирубав з одного удару": у Києві побили вуличного співака Денчика

У Києві невідомі напали на вуличного музиканта Денчика та побили його. Перед цим хлопцю погрожували через виконання пісень російського виконавця Моргенштерна.

Інцидент трапився на вулиці Києва у ніч з 25 на 26 вересня. Про це повідомили очевидці у мережі.

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У Києві невідомі побили вуличного співака Денчика

Вирубив Денчика з одного удару,

– говорять очевидці на відео.

Помітно, що на тротуарі лежить хлопець без свідомості. Він дуже схожий на вуличного співака Денчика. Справжнє ім'я хлопця – Денис Опара.

На відео чутно розмови, що хлопцю викликали швидку допомогу.

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До речі, у березні 2021 року невідомі вже погрожували співаку, адже він співав на вулиці пісні російського репера Моргенштерна. Тоді невідомі назвалися праворадикалами і заявили, що музиканту не можна співати ці пісні. Вони сказали, що це "вироджає націю, а сам Моргенштерн – москаль". Згодом змусили хлопця присягнутися, що цього більше не повториться та надавали стусанів.

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